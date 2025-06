Mazda celebra l’artigianalità con l’Expo delle meraviglie

Mazda e Inghirami Company uniscono le forze per celebrare l’arte dell’artigianato con «Eccellenze Italiane», un’esposizione straordinaria dedicata alla fusione tra la precisione giapponese e il talento italiano. Un’occasione unica per scoprire come tradizione e innovazione si incontrano, dando vita a creazioni di rara bellezza. Preparatevi a lasciarvi incantare dall’eccellenza, perché questa mostra è solo l’inizio di un viaggio tra passione e maestria.

Le creazioni di Graziella e Braccialini all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane Le due aziende toscane saranno protagoniste di una mostra dedicata al made in Italy a palazzo Medici Riccardi L’evento, in calendario da giovedì 12 a martedì 24 giug Vai su Facebook

