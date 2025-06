Mazda apre a Firenze l’Expo nazionale delle Eccellenze Italiane

Mazda apre le porte a Firenze per l'Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane, una vetrina esclusiva dedicata alle eccellenze artigianali italiane che celebrano il legame culturale tra Italia e Giappone. Questa mostra unica, ospitata nella storica Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, mette in luce la passione, l’abilità e la tradizione che rendono il Made in Italy e il savoir-faire giapponese simboli di eccellenza nel mondo. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi.

ROMA (ITALPRESS) – Mazda apre alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze l’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane “, una mostra dedicata alle straordinarie realtà artigianali italiane per mettere in risalto il profondo legame culturale che unisce Italia e Giappone. Il progetto è stato ideato e realizzato da Mazda in collaborazione con Inghirami Company – gruppo storico nel settore dell’abbigliamento Made in Italy e titolare del prestigioso marchio Ingram – e patrocinato dall’Associazione Marchi Storici d’Italia, impegnata nella tutela e promozione del patrimonio delle eccellenze manifatturiere italiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

