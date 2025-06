Maxi sequestro di salumi a Bologna formiche e muffe nel salumificio e in due ristoranti | kg di cibo distrutto

Un'operazione lampo del NAS di Bologna ha portato allo choc: maxi sequestro di salumi contaminati, con muffe e formiche trovate in due ristoranti e un salumificio. Tre attività sono state chiuse per gravi violazioni igieniche, con oltre 1.000 kg di cibo distrutto. La sicurezza alimentare viene prima di tutto: la salute dei consumatori non può essere compromessa da regole violate.

NAS di Bologna chiude tre attivitĂ per gravi violazioni igieniche. Scoperte muffe, infestazioni e stoccaggi abusivi in ristoranti e impianti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi sequestro di salumi a Bologna, formiche e muffe nel salumificio e in due ristoranti: kg di cibo distrutto

In questa notizia si parla di: bologna - muffe - ristoranti - maxi

Ocratossina nel caffè sequestrato in Emilia Romagna: l’esperta spiega cos’è e perché è pericolosa; San Benedetto del Tronto; Topi morti, carne scaduta, amianto e sporcizia, ecco cosa hanno trovato i Nas nei ristoranti della tradizione.

Maxi sequestro di salumi a Bologna, formiche e muffe nel salumificio e in due ristoranti: kg di cibo distrutto Si legge su virgilio.it: Scoperte muffe, infestazioni e stoccaggi abusivi in ristoranti e impianti.