Maxi sequestro di droga e un arresto a Barra | 16 kg di stupefacenti rinvenuti dalla Polizia

Un’operazione cruciale nel cuore di Barra ha portato a un maxi sequestro di droga e all’arresto di un uomo di 46 anni. Durante un’intensa operazione della Polizia di Stato, sono stati rinvenuti ben 16 kg di stupefacenti, segnando un colpo significativo alla criminalità locale. Questo intervento dimostra ancora una volta come le forze dell’ordine siano in prima linea nella lotta contro il traffico di droga, proteggendo la comunità e rafforzando la sicurezza urbana.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, durante un'operazione ad alto impatto nel quartiere San Giovanni-Barra, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio.

