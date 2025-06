maxi sequestro da 42 milioni a imprenditore legato al clan puca

Un maxi sequestro da 42 milioni di euro scuote il mondo degli affari e della criminalità organizzata in Campania. La Guardia di Finanza di Napoli ha colpito un imprenditore di 63 anni, legato al clan Puca, con un patrimonio che include immobili di pregio e vetture sportive di lusso. Un duro colpo alle attività illecite, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la lotta alla criminalità. La sezione per l’applicazione delle misure di...

Tempo di lettura: 2 minuti Annovera anche immobili di pregio in provincia di Caserta e vetture sportive come l’Audi Q8 e A3, il patrimonio da quasi 42 milioni di euro sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli a un imprenditore campano di 63 anni, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso. La sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote di 6 società, di 126 immobili e terreni nelle province di Ravenna, Caserta e Frosinone, di 6 autoveicoli di rilevante valore e dei rapporti bancari riconducibili al 63enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it