Maxi-progetto per mettere a nuovo la rete idrica Saranno realizzati novecento metri di tubazioni

Un ambizioso progetto di 400mila euro, finanziato dal PNRR, rivoluzionerà la rete idrica di Santarcangelo di Romagna. Con la posa di 900 metri di tubazioni tra il serbatoio Case Nuove e la strada provinciale 14, si punta a garantire un servizio più efficiente e affidabile per i cittadini. Questo intervento strategico rappresenta un passo fondamentale verso la modernizzazione del sistema idrico locale, migliorando la qualità della vita di tutta la comunità.

Un progetto strategico da 400mila euro, finanziato con risorse del Pnrr, darà nuovo impulso alla modernizzazione della rete idrica di Santarcangelo di Romagna. È stato infatti approvato dalla Giunta comunale l’intervento che porterà alla realizzazione di una nuova condotta tra il serbatoio Case Nuove e la strada provinciale 14, con l’obiettivo di "ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile e migliorare l’efficienza del servizio". Progettato e realizzato dal gruppo Hera, il piano prevede la costruzione di circa 900 metri di tubazioni. Le nuove infrastrutture consentiranno il completamento della distrettualizzazione della rete, ovvero la suddivisione in aree più piccole e facilmente gestibili: una misura fondamentale per ridurre le perdite e garantire un controllo più preciso dei flussi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi-progetto per mettere a nuovo la rete idrica. Saranno realizzati novecento metri di tubazioni

In questa notizia si parla di: progetto - rete - idrica - metri

Estensione della rete idrica di Piano Cappelle, approvato il progetto di fattibilità - La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per l’estensione della rete idrica in contrada Piano Cappelle, un intervento strategico per migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona.

Approvato il progetto di Hera per migliorare la rete idrica potenziando il sistema di distribuzione: circa 900 metri di nuove condotte per completare la divisione in zone e ottimizzare il rifornimento del serbatoio Case Nuove tinyurl.com/3f4zfndk Vai su Facebook

Lavori Acea per potenziare rete idrica su via Trionfale: modifiche alla viabilità Nuova fase lavori del progetto 'Adduttrice Ottavia-Trionfale'. Dal 9 giugno chiude via Trionfale, tratto via Taverna/via dell'Acquedotto Paolo a viale dei Monfortani. https://ow.ly/aA Vai su X

Maxi-progetto per mettere a nuovo la rete idrica. Saranno realizzati novecento metri di tubazioni; Approvato progetto per migliorare la rete idrica di Santarcangelo potenziando il sistema di distribuzione; Duemila metri cubi da salvare. Stop alla dispersione idrica. Il maxi-cantiere pronto a partire.

Santarcangelo di Romagna, approvato progetto per migliorare la rete idrica Si legge su newsrimini.it: La Giunta Comunale di Santarcangelo ha approvato un nuovo progetto da 400 mila euro, denominato “Miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14”, per potenziare ...