Maxi furto nella villa di Ortenzi | Sono tornato a casa e li ho trovati in casa

Un rientro imprevisto ha sconvolto la tranquilla vita di Gianni Ortenzi, noto ingegnere di Fermana: trovandosi faccia a faccia con due ladri a volto scoperto nella propria villa, l’incubo di un maxi furto si è trasformato in realtà. La scena, incredibile e inquietante, rivela un colpo studiato nei minimi dettagli. Ma cosa succederà ora? La vicenda si sta rapidamente evolvendo, e i sospetti sono già al centro delle indagini.

Fermo, 12 giugno 2025 – Quando è rientrato a casa in pieno giorno, tutto poteva immaginare tranne di trovarsi di fronte a due ladri con il volto scoperto che, indisturbati, stavano svaligiando la sua abitazione. Colpo grosso nella villa del noto ingegnere fermano Gianni Ortenzi, situata in zona Campiglione, da dove i malviventi, dopo aver forzato il portone d’ingresso ed essersi introdotti nell’immobile, hanno rubato oro, gioielli e due orologi da collezione per un valore di 50mila euro. Il professionista è uscito intorno a mezzogiorno per fare delle commissioni ed è tornato a casa dopo un paio d’ore, passando prima per il garage, entrando poi nel suo studio al piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto nella villa di Ortenzi: “Sono tornato a casa e li ho trovati in casa”

