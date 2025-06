Maxi frode e riciclaggio sul ' bonus cultura' | migliaia di Spid falsi per ottenere i soldi

Una maxi frode e un sofisticato giro di riciclaggio hanno scosso il sistema del bonus cultura, con migliaia di SPID falsi usati per ottenere indebitamente fondi pubblici. Sin dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha condotto dieci perquisizioni e denunciato altrettante persone, svelando un articolato sistema illecito. La lotta contro queste frodi diventa sempre più cruciale per tutelare risorse e cittadini onesti, assicurando che la legge prevalga e... [Continua...]

