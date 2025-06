Mauro Profili e il futuro della Civitanovese | incontro cruciale al Circolo canottieri Aniene

Mauro Profili, patron della Civitanovese, si appresta a un incontro cruciale al Circolo Canottieri Aniene di Roma, dove discuterà con imprenditori interessati a rilevare il club. La sua determinazione a mantenere viva la passione rossoblù apre nuove prospettive per il futuro. È un momento decisivo che potrebbe segnare una svolta nella storia del club, e su queste colonne il suo cuore battente per la Civitanovese rappresenta un messaggio di speranza e rinascita.

Mauro Profili, patron della Civitanovese, è fortemente intenzionato a continuare la sua avventura in rossoblù. Con questo spirito, il massimo vertice societario si presenterà oggi al " Circolo canottieri Aniene " di Roma, dove, intorno all'ora di pranzo, si terrà il famoso incontro con gli imprenditori interessati a rilevare il club. Di per sé, tale volontà non rappresenterebbe una novità, anzi si tratta di un concetto che su queste colonne appare da diversi giorni, tuttavia qualche significativa evoluzione pare esserci stata nelle ultime ore. Profili, che in via ufficiale continua a non rilasciare dichiarazioni, si sentirebbe al sicuro per quanto riguarda la parte sponsorizzazioni: nonostante qualche defezione (possibile addio di B-Chem, Angelini che al momento sta optando per un "passo di lato") ci sarebbero altre realtà pronte a dare una mano, chi confermando il contributo della passata stagione e chi addirittura ex novo.