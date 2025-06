Mauro Corona la sentenza | Anche a sinistra non vogliono gli immigrati

Mauro Corona, noto per le sue posizioni schiette, ha recentemente espresso una visione severa sulla questione dell’immigrazione, evidenziando come anche a sinistra ci siano resistenze e opinioni contrastanti. In un quadro politico spesso diviso e complesso, le dichiarazioni di Corona fanno riflettere sulla reale percezione degli italiani riguardo alla cittadinanza e all’accoglienza. Volevo dire una cosa più ...

Come accade spesso in Italia, la sinistra fallisce agli appuntamenti elettorali e si interroga sulle cause della debacle. Poi c'è chi come Elly Schlein riesce addirittura a cantare vittoria. Ma nel Pd così come fuori dal partito ci sono voci fuori dal coro. Un esempio? Mauro Corona, che da Bianca Berlinguer ha spiegato ai telespettatori di Rete 4 cosa hanno espresso gli italiani riguardo al quesito sulla cittadinanza. "Volevo dire una cosa più profonda e anche più inquietante - ha detto Corona a E' sempre cartabianca -. Questo risultato sulla cittadinanza entro i 5 anni. non solo è fallito il referendum, ma se andiamo a vedere sotto le foglie non li vogliono nemmeno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mauro Corona, la sentenza: "Anche a sinistra non vogliono gli immigrati"

In questa notizia si parla di: corona - mauro - sinistra - sentenza

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro» - Mauro Corona ha invitato Roberto Saviano a ritirarsi a Erto, sottolineando l'importanza di momenti di pausa.

Nonostante la bagarre al Senato e le consuete proteste della sinistra, il decreto sicurezza è finalmente legge, con 109 favorevoli e 69 contrari. L'opposizione, sedendosi a terra in un atto di disobbedienza civile, dimostra la sua ennesima teatralità ideologica. L Vai su Facebook

Mauro Corona, la sentenza: Anche a sinistra non vogliono gli immigrati | .it; L'aria che tira, Parenzo smonta il piddino Taruffi: Guarda questo tweet; Delitto di Garlasco, Mauro Corona: «Per me è certo che Stasi è il colpevole, ma forse non è l'unico».

Mauro Corona, appello alla Sinistra/ “Lasciamo lavorare la Meloni, fra un anno…” ilsussidiario.net scrive: E a proposito di Meloni a Kiev, il pensiero di Mauro Corona si è spostato proprio sul presidente del consiglio, spesso e volentieri bistrattato dalla sinistra: “Enrico Letta – spiega lo ...