Maurizio Leo | Ampliamento beneficiari con cuneo fiscale da 35mila a 40mila euro

Con l'ampliamento del beneficio da 35mila a 40mila euro, Maurizio Leo introduce un'importante misura volta a rafforzare il sostegno alle famiglie e alle imprese. La transizione dal cuneo contributivo a quello fiscale ha ampliato la platea dei beneficiari, garantendo un intervento più vantaggioso e mirato. Nonostante le sfide del fenomeno del fiscal drag, l’obiettivo della presidente del Consiglio rimane chiaro: intervenire strategicamente sul ceto medio, per favorire una ripresa equa e sostenibile.

Siamo passati dal cuneo contributivo al cuneo fiscale, questo ha comportato un ampliamento dell'ambito dei soggetti beneficiari di un intervento fiscale più vantaggioso: siamo passati da 35mila a 40mila euro. E' chiaro che l'effetto fiscal drag, che era più pronunciato negli anni passati, 2021-23, si è poi protratto negli anni successivi, però il nostro obiettivo come ha detto la presidente del consiglio è di intervenire poi sul ceto medio: perciò, facendo un mix tra l'intervento già fatto e quello che si dovrà fare, penso che si riuscirà a mitigare questo effetto". Così il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha risposto - a margine del road show sull'adempimento collaborativo promosso da Confindustria, Mef e Agenzia Entrate - sulle osservazioni dell'Upb sugli effetti della nuova Irpef.

