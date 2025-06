Maturità tutte le novità per il 2025 spiegate dal Ministero | PCTO obbligatori senza deroghe crediti solo con voto 9-10 in condotta ed elaborato da presentare per chi ha 6 VIDEO

La Maturità 2025 porta con sé importanti novità che rivoluzionano l'esame di Stato, come spiegato da Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo. Tra cambiamenti significativi, spiccano l’obbligatorietà dei PCTO senza deroghe, i crediti solo con voti elevati e l’obbligo di elaborato per chi ottiene 6 in condotta. Scopriamo insieme tutte le novità e come prepararsi al meglio per affrontare questa nuova sfida.

La Maturità 2025 segna una svolta nelle regole di ammissione all'esame di Stato. A spiegarlo è Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo e della Struttura Tecnica degli Esami di Stato, che ha illustrato le principali novità introdotte dal Ministero.

