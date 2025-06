Maturità dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente | perché è importante valorizzarlo nell’esame SCHEDA Ministero

Sei un studente alle soglie della maturità? Scopri perché valorizzare al meglio il tuo E-Portfolio e il Curriculum dello Studente può fare la differenza nel tuo esame. La scheda del Ministero offre indicazioni chiare sui riferimenti normativi, il modello e l'importanza di presentare un percorso ricco di competenze e esperienze. Approfondiamo insieme come trasformare il tuo lavoro in un vero e proprio biglietto da visita per il futuro.

Dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente: s'intitola così il documento redatto dalla dottoressa Monica Logozzo (Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio VI DGOSFV). Nella scheda si possono trovare i riferimenti normativi del Curriculum dello studente, il modello, la descrizione dell'E-Portfolio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità, dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente: perché è importante valorizzarlo nell'esame. SCHEDA Ministero; USR Lazio. Esami di Stato 2024/25: Utilizzo dell’applicativo Commissione Web e dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente; Curriculum dello studente per casi particolari.

