Maturità 2025 dal 16 giugno disponibile l’applicativo Commissione Web Come si utilizza | GUIDA Ministero

Dal 16 giugno 2025, con l’apertura della riunione plenaria, sarà disponibile l’applicativo Commissione Web (CW), uno strumento chiave per gestire gli esami di Stato del secondo ciclo. La guida ministeriale fornisce istruzioni chiare e dettagliate su come utilizzare questa piattaforma innovativa, semplificando le procedure e garantendo un processo più efficiente. Scopriamo insieme passo passo come sfruttare al massimo questa risorsa fondamentale per il successo della maturità 2025.

Dal 16 giugno, giorno della riunione plenaria, sarà disponibile l’applicativo Commissione Web (CW). La tempistica relativa agli adempimenti degli esami di Stato del II ciclo di istruzione è stata indicata con nota n. 3779 del 4 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: giugno - disponibile - applicativo - commissione

The Bear – Stagione 4 dal 26 giugno disponibile su Disney+ - Preparati a tornare nella cucina ad alto stress di The Bear! La quarta stagione, disponibile su Disney+ dal 26 giugno, porta con sé tutte le intense emozioni e le sfide che i protagonisti devono affrontare.

Oggi, mercoledì 11 giugno, alle ore 14, la Commissione Cultura della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata questioni di competenza del... Vai su Facebook

Maturità 2025, dal 16 giugno disponibile l’applicativo Commissione Web. Come si utilizza: GUIDA Ministero; Plico telematico e Commissione web, scadenze che le segreterie devono ricordare prima dell’avvio della Maturità; Esami di Stato secondo ciclo, a.s. 2024/25. Adempimenti sulla comunicazione dei dati [NOTA].

Maturità 2025, dal 12 giugno scelta applicativo software di supporto ai lavori della Commissione Lo riporta orizzontescuola.it: 3779 del 4 giugno il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sugli adempimenti relativi alla comunicazione ...