Mattoncini Lego taroccati Tutti denunciati

La Guardia di Finanza di Erba ha sequestrato 425 confezioni di mattoncini da gioco falsi, simili ai Lego ma di provenienza illecita, durante controlli in cinque negozi tra Erba e Cantù. Alcune confezioni riportavano un'etichetta in italiano con il nome "Lego" a un prezzo inferiore alla metà delle originali, ingannando i consumatori. I rappresentanti legali delle imprese coinvolte, tra cui cinque cinesi, sono stati denunciati. Un’azione decisa per tutelare la legalità e i diritti dei marchi autentici.

Sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Erba, durante verifiche in cinque negozi tra Erba e Cantù, le 425 confezioni di mattoncini da gioco, simili ai Lego ma falsi. In alcuni casi era stata attaccata sulle confezioni un'etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione "Lego", ma con un costo pari a meno della metà degli originali. I rappresentanti legali delle imprese controllate, cinque cinesi e un italiano, sono stati denunciati.

In questa notizia si parla di: lego - mattoncini - denunciati - taroccati

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di finti mattoncini Lego I finti mattoncini costavano meno della metà degli originali ed erano "totalmente compatibili, in modo tale da indurre in errore il consumatore"

Mattoncini Lego identici ai veri ma falsi e venduti alla metà del prezzo: la Gdf denuncia 5 negozi

Mattoncini Lego identici ai veri ma falsi e venduti alla metà del prezzo: la Gdf denuncia 5 negozi Riporta milano.repubblica.it: I finanzieri di Como hanno sequestrato 425 confezioni durante i controlli a diverse attività tra Erba e Cantù.