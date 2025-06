Matteucci | E’ un atto politico travestito da misura tecnica

Mauro Matteucci denuncia con forza come l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Alessandro Tomasi si configuri più come un atto politico mascherato da misura tecnica. Questa decisione non solo ha riacceso il dibattito cittadino, ma ha anche suscitato reazioni veementi da parte della comunità solidale, che da anni sostiene il centro di Vicofaro. Ma cosa c’è dietro questa scelta e quali sono le sue implicazioni? Scopriamolo insieme.

L’ ordinanza di sgombero firmata nei giorni scorsi dal sindaco Alessandro Tomasi contro il centro di accoglienza di Vicofaro ha riacceso il dibattito in città e provocato una dura reazione da parte della comunità solidale che da anni ruota attorno alla parrocchia di Don Biancalani. Tra le voci più critiche, quella di Mauro Matteucci, collaboratore del centro, dove tiene lezioni di italiano ai migranti ed è referente del Centro Don Lorenzo Milani. Matteucci definisce l’atto "uno sfregio all’umanità e un atto politico travestito da misura tecnica". "Si fa leva su presunti rischi sanitari – spiega Matteucci –, ma non si parla di come il Comune abbia lasciato da solo il centro per anni, senza offrire soluzioni né collaborazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteucci: "E’ un atto politico travestito da misura tecnica"

