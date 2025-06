Matteo Salvini | La pace fiscale consentirà il taglio Irpef per tutti

Matteo Salvini apre uno spiraglio di speranza fiscale annunciando che la pace fiscale potrebbe portare a un taglio Irpef per tutti. Con questa misura, le casse dello Stato si rinvigoriranno, permettendo benefici concreti alle tasche dei cittadini. Un passo importante in un percorso di riforme che mira a semplificare e alleggerire il sistema tributario italiano. La domanda ora è: quando vedremo i risultati di questa promessa?

"La pace fiscale porta nelle casse dello Stato dei soldi che permetteranno allo Stato di abbassare le tasse a tutti, quindi una cosa va insieme all'altra" circa il taglio Irpef. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando al convegno di Assoimmobiliare: 'Piano Casa Itala', sulle dichiarazioni del vicepremier e ministro, Antonio Tajani, secondo cui serve prima tagliare l'Irpef e poi parlare delle proposte della Lega. "La pace fiscale serve a 20 milioni di italiani", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Salvini: "La pace fiscale consentirĂ il taglio Irpef per tutti"

In questa notizia si parla di: pace - fiscale - irpef - matteo

Salvini al Festival dell’Economia: “Ponte da fare e pace fiscale in estate. Ilva? Pubblica se serve” - Al Festival dell'Economia di Trento, Matteo Salvini ha annunciato il prossimo avvio del percorso per il Ponte sullo Stretto e ha parlato di una possibile pace fiscale in estate.

Tra pace fiscale e taglio dell’Irpef Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice: «Il punto è che le due cose sono complementari: le rottamazioni portano nelle casse pubbliche le risorse che consentono di abbassare l’Irpef. Io spero che su qu Vai su Facebook

Pace fiscale: Matteo Salvini e Antonio Tajani discutono il taglio Irpef; Non c’è pace per il fisco: tanti sconti, senza risorse; Tasse e terzo mandato, scontro nella maggioranza.

Matteo Salvini: "La pace fiscale consentirà il taglio Irpef per tutti" Secondo msn.com: Il vicepremier Salvini al convegno Assoimmobiliare: la pace fiscale aiuterà 20 milioni di italiani e permetterà il taglio Irpef.