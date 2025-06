Matteo Berrettini non sarà testa di serie a Wimbledon Rischio di un sorteggio tremendo come nel 2024

Le sfide di Matteo Berrettini continuano a condizionare il suo cammino nel tennis internazionale. Con una serie di infortuni e assenze forzate, l’azzurro rischia di affrontare un sorteggio difficile a Wimbledon, come nel 2024, e di non essere testa di serie. La sua classifica si è significativamente abbassata, ma la determinazione di Berrettini potrebbe ancora riscrivere le sorti della sua stagione. Riuscirà a tornare in vetta?

Gli infortuni tartassano Matteo Berrettini: dopo i ritiri di Madrid e Roma, l'azzurro è stato costretto a saltare il Roland Garros, poi si è cancellato dal torneo di Stoccarda, ed oggi ha dovuto dare forfait anche al Queen's, torneo ATP 500 al quale era iscritto. Berrettini, dopo la rinuncia a Stoccarda, è sceso dal 28° posto del ranking ufficiale rilasciato lunedì 9 giugno alla 34ma posizione della classifica live, essendo passato da quota 1720 a 1565. L'azzurro, dunque, non sarà tra le teste di serie di Wimbledon. Non disputando il torneo del Queen's, infatti, l'azzurro non rientrerà tra i primi 32 della classifica: lo scorso anno l'azzurro giocò ad Halle, ma uscì di scena agli ottavi ed incamerò 50 punti, che scarterà lunedì 23 giugno, quindi scivolerà ulteriormente in graduatoria.

