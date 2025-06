Mattel lancia una partenership con Open AI | il futuro dei giocattoli con intelligenza artificiale

Mattel e OpenAI uniscono le forze per rivoluzionare il mondo dei giocattoli, portando l’intelligenza artificiale nel cuore del divertimento. Questa partnership apre nuove frontiere nel design e nell’esperienza dei prodotti, promettendo giochi più interattivi e personalizzati come mai prima d’ora. Brad Lightcap, COO di Mattel, ci svela i dettagli di questa innovativa collaborazione. Il futuro dei giocattoli è già alle porte, pronto a sorprenderci con infinite possibilità.

Mattel e Open AI insieme per una partnership decisamente interessante. Il colosso dei giocattoli proprietario, tra le altre cose, di Barbie, ha deciso di investire nell'intelligenza artificiale, rendendo possibile così una collaborazione con la startup guidata da Sam Altman. L'obiettivo? Migliorare il design dei suoi giocattoli e dei suoi prodotti. Mattel e Open AI insieme per i giocattoli del futuro. Brad Lightcap, il chief operating officer di OpenAI, ha detto che "Siamo lieti di collaborare con Mattel nel suo percorso per introdurre esperienze e prodotti basati sull'IA". Si tratta di un traguardo importante, che apre le porte a un futuro brillante e a una nuova visione dei giocattoli per bambini.

