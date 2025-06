Mattel collabora con OpenAI per innovare i design dei giocattoli con l' IA

artificiale sta rivoluzionando il mondo dei giocattoli, e questa collaborazione tra Mattel e OpenAI ne è la prova concreta. Unendo creatività e tecnologia all'avanguardia, il colosso dei giochi mira a creare prodotti più innovativi, coinvolgenti e personalizzati per i bambini di tutto il mondo. L'intelligenza artificiale non solo ridefinisce il design, ma apre le porte a un'esperienza ludica mai vista prima, trasformando il futuro dell'intrattenimento infantile.

Mattel si allea con OpenAI. Il colosso dei giocattoli userà l' intelligenza artificiale della startup guidata da Sam Altman per i design dei suoi giocattoli e dei suoi prodotti. "Siamo lieti di collaborare con Mattel nel suo percorso per introdurre esperienze e prodotti basati sull'IA", ha detto Brad Lightcap, il chief operating officer di OpenAI. "Ogni nostro prodotto è progettato per ispirare i fan e intrattenere il pubblico. L'intelligenza artificiale ha il potere di espandere questa missione e ampliare la portata dei nostri marchi in modi nuovi", ha messo in evidenza il chief franchise officer di Mattel Josh Silverman, precisando che la collaborazione con OpenAI consentirà alla società "di sfruttare le nuove tecnologie per consolidare la leadership nell'innovazione e reinventare nuove forme di gioco".