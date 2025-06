Mattarella | Uno Stato per i palestinesi

Nel cuore di una crisi senza precedenti a Gaza, il Presidente Sergio Mattarella lancia un appello che risuona con forza: «Uno Stato per i palestinesi». In visita in Lussemburgo, ribadisce il suo impegno per un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Un invito a trovare una via di pace duratura, perché il rispetto dei diritti umani deve prevalere sulla violenza. La speranza di un futuro di convivenza pacifica dipende anche da questa voce autorevole.

La situazione a Gaza è «inaccettabile». Sergio Mattarella, in visita in Lussemburgo, ribadisce il suo appello per un immediato cessate il fuoco e il contestuale rilascio degli ostaggi nelle mani.

Mattarella a Palazzo Ducale, il richiamo su sanità e autonomia: «Regioni e Stato collaborino nel rispetto dei limiti delle proprie competenze» - Al Festival delle Regioni a Venezia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra Stato e Regioni nel rispetto delle rispettive competenze, con particolare attenzione alla sanità e all’autonomia regionale.

Mattarella: "Inaccettabile ciò che succede a Gaza" Da msn.com: Il presidente della Repubblica: 'La soluzione 'due popoli, due Stati' può sembrare irraggiungibile in questa situazione, ma è l'unica strada percorribile' ...