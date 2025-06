Mattarella | Per 160 milioni di minori la salute è a rischio L' allarme Unicef | nel 2024 boom di baby lavoratori

Il rapporto dell’UNICEF del 2024 getta un’ombra sulla salute di 160 milioni di minori, mentre oltre 232 sono a rischio. Il Capo dello Stato Mattarella lancia un allarme: “Sono bambini invisibili, costretti a lavori pericolosi per sopravvivere. La fame supera l'infanzia, chiedendo azioni immediate per proteggere i più vulnerabili e restituire loro un futuro dignitoso.”

