Mattarella | Lo Stato salvaguardi l’infanzia e garantisca il loro diritto allo studio

Il presidente Mattarella ha riaffermato con forza l'importanza di uno Stato che si impegni a salvaguardare l'infanzia e a garantire il diritto allo studio per tutti. In un contesto in cui l’abbandono scolastico minaccia il futuro dei giovani, le sue parole richiamano l’attenzione sulla necessità di azioni concrete per combattere povertà educativa ed esclusione sociale. È fondamentale agire ora per costruire un domani più equo e promettente.

Mattarella ha sottolineato il ruolo della Repubblica nel contrastare l'abbandono scolastico, indicando come questo fenomeno conduca alla povertà educativa, all'esclusione sociale e, nei contesti più problematici, favorisca anche l'avvicinamento dei minori a contesti di illegalità o influenze criminali.

