Mattarella | ‘Lo Stato garantisca il diritto allo studio e protegga l’infanzia’

Nel suo recente intervento, il Presidente Sergio Mattarella ha ribadito con forza che lo Stato deve garantire il diritto allo studio e tutelare l'infanzia, riconoscendo l’educazione come un pilastro fondamentale della nostra Costituzione. Un richiamo urgente alla responsabilità collettiva di contrastare l’abbandono scolastico e promuovere un futuro più equo e inclusivo. La tutela dell’infanzia e dell’istruzione si confermano così come priorità imprescindibili per la crescita sociale del nostro Paese.

Nel suo recente intervento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la responsabilità dello Stato nel tutelare l’infanzia e nel contrastare l’abbandono scolastico. Un richiamo alla Costituzione che evidenzia come l’educazione sia un diritto fondamentale e uno strumento di prevenzione contro la povertà educativa e l’emarginazione sociale Mattarella: infanzia e istruzione come priorità costituzionale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

