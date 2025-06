Mattarella | l' abbandono scolastico alimenta povertà educativa e criminalità

Il presidente Mattarella mette in guardia: l'abbandono scolastico non è solo una scelta personale, ma una minaccia per il futuro dell'intera società. Quando i giovani lasciano precocemente la scuola, si apre un varco verso la povertà educativa, l’emarginazione e, talvolta, il coinvolgimento in attività illecite. La Costituzione, agli articoli 31 e 34, sottolinea con fermezza il dovere della Repubblica di garantire l’istruzione come diritto fondamentale, affinché nessuno sia lasciato indietro.

L'abbandono scolastico apre la strada alla povertà educativa, all' emarginazione sociale e, nei casi più gravi, al coinvolgimento dei minori in attività illegali o sotto il controllo di ambienti criminali. Si innesca così un circolo vizioso che compromette, di generazione in generazione, le possibilità di crescita e sviluppo dei minori e delle loro famiglie. La Costituzione, agli articoli 31 e 34, afferma con chiarezza il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e garantire il diritto all'istruzione. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella: l'abbandono scolastico alimenta povertà educativa e criminalità

In questa notizia si parla di: abbandono - scolastico - povertà - educativa

Abbandono scolastico quasi al 10% tra i giovani 18-24 anni e 448 mila studenti in meno nel 2022/2023. Cala la natalità, ma anche l’istruzione dei genitori influisce negativamente. Il rapporto ISTAT - L'abbandono scolastico tocca quasi il 10% dei giovani 18-24 anni, con 448 mila studenti in meno nel 2022-2023.

Oggi a @Montecitorio, la Comunità di Sant’Egidio promuove l'evento "Dispersione scolastica e povertà educativa. Buone pratiche e proposte" per contrastare l'abbandono scolastico. #WLASCUOLA #Educazione Vai su X

Una legge regionale per contrastare abbandono scolastico, disagio giovanile e povertà educativa, tra i firmatari anche i consiglieri reggini Mattiani e Gelardi... https://www.inquietonotizie.it/la-calabria-investe-nelleducazione-nasce-lunita-di-pedagogia-scolasti Vai su Facebook

Mattarella, il dovere della Repubblica è proteggere l'infanzia; Arezzo, la lotta a povertà educativa e abbandono scolastico parte da Saione e Tortaia; Chi fa scuola tocca il futuro. Nella sede del Parlamento Italiano la presentazione del programma di Sant'Egidio W la Scuola, per contrastare dispersione scolastica e povertà educativa.