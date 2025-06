Mattarella | E' un dovere proteggere l' infanzia Unicef | Nel 2024 sono 80mila i lavoratori under 18 in Italia

In occasione della Giornata Internazionale contro il lavoro minorile, il presidente Mattarella sottolinea con fermezza che proteggere l’infanzia è un dovere fondamentale per la Repubblica italiana. Con oltre 80 mila giovani lavoratori under 18 nel nostro Paese e più di 160 milioni di bambini nel mondo coinvolti in forme di sfruttamento, è necessario agire con urgenza e determinazione per difendere il loro diritto all’istruzione e a un futuro dignitoso.

Nella Giornata Internazionale contro il lavoro minorile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama «al dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e garantire il diritto all'istruzione» come sancito dagli articoli 31 e 34 della Costituzione. «Si calcola che oltre 160 milioni di minori nel mondo siano ancora coinvolti in forme di lavoro che mettono a rischio la loro salute.

