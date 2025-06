Matrimonio di alliya e shawn | perché è stato il peggiore di 90 day fiancé

Il matrimonio di Alliya e Shawn, due protagonisti della serie 90 Day Fiancé, è stato senza dubbio uno dei più discussi e travagliati del franchise. Nonostante l’attenzione ai dettagli e la presenza di tanti invitati, l’evento si è trasformato in un episodio di imbarazzo e tensione che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa ha reso questa cerimonia così memorabile per le ragioni sbagliate...

Le nozze di Alliya de Batista e Shawn Finch, due protagonisti della serie 90 Day Fiance, sono state tra le più controverse e sfortunate mai viste nel franchise. Nonostante la cura nella pianificazione e la presenza di numerosi invitati, l’evento si è trasformato in un episodio di imbarazzo e tensione. Questo articolo analizza dettagliatamente gli aspetti salienti di una cerimonia che avrebbe dovuto rappresentare il coronamento del loro amore, ma che si è conclusa in modo disastroso. il caos prima della cerimonia: quasi due ore di ritardo. ritardo e attesa sotto il sole cocente. Il giorno delle nozze, all’inizio previsto per le 17:00, Alliya non era ancora pronta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it