mathias drigo si ritira dal basket professionistico dopo la vittoria a ferrara

Mathias Drigo dice addio al basket professionistico con una vittoria da sogno a Ferrara, coronando una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili. A 36 anni, il capitano sceglie di cambiare vita, trasferendosi nel Reggiano per vivere un nuovo capitolo insieme alla sua compagna. Dopo aver conquistato la promozione tanto desiderata, ora si apre a un futuro tutto da scrivere, portando con sé l’eredità di un talento e di un cuore grande.

Era nell'aria già da un po' di giorni, ma ora è lo stesso capitano a darne conferma. Mathias Drigo cambia vita, si congeda dal basket professionistico con la vittoria del campionato a Ferrara, e a 36 anni sceglie di spostarsi nel reggiano, dove andrà a convivere con la compagna, e costruirsi così il proprio futuro dopo una carriera vissuta in giro per lo stivale. Chiude con la ciliegina sulla torta, Mathias, con una promozione inseguita a lungo che è arrivata proprio sul rush finale: il modo più bello per dare l'arrivederci alla palla a spicchi. Continuerà a segnare da tre, ma nelle " minors emiliane ", con un impegno meno significativo rispetto a quello che ha contraddistinto la sua carriera da professionista vero e proprio, e che gli consentirà di costruirsi una vita lavorativa al di fuori del basket.