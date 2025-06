Mastrogiurato 2025 | al via la nuova selezione per le dame di quartiere

È iniziata la prestigiosa selezione delle dame di quartiere per il Mastrogiurato 2025, un’occasione unica di rivivere le tradizioni secolari di Lanciano. Dopo il rinnovamento alla guida dell’associazione culturale, il nuovo direttivo si prepara a celebrare la nona edizione del concorso "Le dame di quartiere", invitando tutte le candidate a partecipare e a portare avanti questa amata manifestazione che unisce storia, cultura e comunità.

IX Edizione del Concorso "Le Dame di Quartiere" - Lanciano 2025 L'Associazione "Il Mastrogiurato" è lieta di annunciare la Nona Edizione del concorso "Le Dame di Quartiere"! Verranno selezionate le 8 dame che avranno l'onore di rappresentare i quattro qu

Torna l'VIII edizione delle Dame di Quartiere del Mastrogiurato Riporta hgnews.it: Inoltre ricordiamo che la selezione non è rivolta solo alle ragazze più giovani ma anche alle