Mastantuono niente Juventus | completate le visite mediche con il Real Madrid La nuova stella argentina firma con i Blancos! I dettagli dell’operazione

Franco Mastantuono, il giovane talento argentino, ha scelto il prestigioso Real Madrid invece della Juventus. Dopo aver completato le visite mediche, l'attaccante firma un contratto sino al 2031, segnando un nuovo capitolo nella sua promettente carriera. La sua decisione sconvolge il mercato e accende l'entusiasmo dei blancos: i dettagli dell'operazione sono pronti a essere ufficializzati, aprendo le porte a un futuro ricco di sfide e successi.

Mastantuono, niente Juventus: visite mediche col Real e firme in arrivo. Il gioiello argentino ha scelto i Blanco. Tutti gli aggiornamenti. Come riferito da Fabrizio Romano, Franco Mastantuono ha gi√† completato i test medici come nuovo giocatore del Real Madrid. Per lui √® pronto un contratto fino a giugno 2031, la cui firma ufficiale √® prevista per il prossimo mese. Mastantuono giocher√† il Mondiale per club con il River Plate e si unir√† al Real da agosto. Niente Juventus, dunque, per il nuovo gioiello argentino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com