Massimo Giletti ecco chi sono tutte le sue ex famose | Antonella Clerici Angela Tuccia Alessandra Moretti

Massimo Giletti, volto noto della TV italiana, è recentemente balzato alle cronache rosa per le sue storie d’amore con alcune figure celebri, tra cui Antonella Clerici, Angela Tuccia e Alessandra Moretti. La sua vita sentimentale, fatta di passioni e tradimenti, rivela un lato inaspettato del conduttore. Stasera, ospite a "Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi", Giletti si apre come mai prima d’ora, offrendo uno sguardo intimo sulla sua complessa realtà.

Massimo Giletti è arrivato tra le prime pagine della cronaca rosa per via delle storie con le sue ex, volti noti del mondo dello spettacolo e della politica. Stasera il giornalista sarà ospite dell'ultima puntata di Donne Sull'Orlo Di Una Crisi Di Nervi, in onda su Raitre a partire dalle 21:00. " Sono stato molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti. La tendenza infermieristica delle donne, nel senso "lo curo", ma Giletti è incurabile", aveva raccontato a Belve sulla sua vita sentimentale. Negli anni Novanta quando iniziava a farsi conoscere dal grande pubblico, il conduttore è stato legato ad Antonella Clerici.