Massimo Di Cataldo in concerto a Peschici

Preparati a vivere una serata indimenticabile con Massimo Di Cataldo, il celebre cantautore romano che incanta con la sua musica e la sua voce emotiva. Il 21 luglio alle 22, in piazza Pertini a Peschici, potrai immergerti in un concerto gratuito ricco di emozioni e grandi successi. Non perdere questa occasione unica di ascoltare dal vivo un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano, portando la sua musica al cuore di tutti.

A Peschici arriva Massimo di Cataldo. L'appuntamento è per il 21 luglio alle 22 in piazza Pertini. L'evento è gratuito. Massimo Di Cataldo. Vasto ed importante il percorso artistico del cantautore romano, prestigiose le sue collaborazioni (si pensi ad Eros Ramazzotti e a Renato Zero) e le sue.

Massimo Di Cataldo in concerto a Peschici; “L’estate addosso” di Peschici: un mare di eventi inonda il cartellone 2025.

