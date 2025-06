Mascagni Academy venerdì 13 giugno il concerto finale alle Terme del Corallo

Venerdì 13 giugno, alle Terme del Corallo, si svolgerà il concerto finale di Mascagni Academy, un evento straordinario che vede protagonisti ventiquattro giovani talenti lirici provenienti da otto paesi diversi. Un’occasione unica per ascoltare voci vibranti e appassionate, frutto di un intenso percorso di formazione internazionale. Non perdete questa serata indimenticabile dedicata alla musica e alla scoperta di nuovi talenti, un vero trionfo di talento e passione che lascerà il pubblico senza fiato.

Ventiquattro giovani cantanti lirici provenienti da otto diversi paesi del mondo (Australia, Cina, Corea del sud, Cuba, Giappone, Lussemburgo, Italia e Turchia), si presenteranno al pubblico venerdì 13 giugno, alle 18 nella recentemente restaurata Sala delle mescite alle Terme del Corallo

Le lezioni proseguiranno fino al 13 giugno, giorno in cui alle ore 18 si terrà il concerto conclusivo della Mascagni Academy nella Sala delle Mescite alle Terme del corallo. Ingresso libero Vai su Facebook

13/6 – CONCERTO FINALE DELLA MASCAGNI ACADEMY; Venerdì il concerto lirico finale della Mascagni Academy.