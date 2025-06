Mary J Blige John Legend e 50 Cent in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli

di un’indimenticabile celebrazione musicale, dove grandi icone del panorama mondiale si uniranno per regalare emozioni straordinarie. Un’occasione unica per vivere due serate di pura magia nel cuore di Napoli, città che si prepara ad accogliere un evento che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di musica. Non perdete questa straordinaria opportunità di essere protagonisti di un appuntamento epico e senza precedenti.

Il 6 e l'8 luglio 2025, Piazza del Plebiscito sarà il cuore pulsante di The 4Ever Show – Official July 4th Celebration con Mary J. Blige, John Legend e 50 Cent in concerto. Napoli si prepara ad accogliere due serate-evento di portata storica. Il 6 e l'8 luglio 2025, Piazza del Plebiscito sarà il cuore

