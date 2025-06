Mary di Danimarca | la grande complicità con la figlia Josephine alle isole Faroe

Questa settimana, le Isole Faroe diventano il palcoscenico di un incontro speciale tra la regina Mary di Danimarca e sua figlia Josephine, un momento di grande complicità e affetto. Per tre giorni, dal 11 al 13 giugno, l'arcipelago ospita una visita ufficiale che rafforza i legami diplomatici e familiari. Un evento che sottolinea l'importanza delle radici culturali in un contesto internazionale complesso e in evoluzione.

Questa settimana la regina Mary e re Frederik sono impegnati in una visita ufficiale alle isole Faroe. Per tre giorni, dall'11 al 13 giugno, il sovrano e la moglie resteranno nell'arcipelago a nord del Regno Unito. Il viaggio è atteso da tempo, soprattutto per ragioni diplomatiche. In un periodo storico in cui Donald Trump ha dichiarato più volte di voler annettere la Groenlandia – come le Faroe, anch'essa è nazione costitutiva del Regno danese – è importante per Frederik e Mary dimostrare vicinanza ai propri sudditi, in qualunque parte del mondo si trovino. Per farlo, questa volta, hanno portato con sé anche la figlia Josephine, una dei due gemelli – l'altro è Vincent – nati nel 2011.