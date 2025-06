MARVEL Mystic Mayhem pubblica il gameplay trailer ed apre le pre-registrazioni

Marvel fans, preparatevi a immergervi in un'avventura epica con MARVEL Mystic Mayhem! NetEase Games ha svelato il nuovo trailer di gameplay e aperto le pre-registrazioni su Android e iOS. Non perdete l’opportunità di collezionare i vostri eroi e villain preferiti e combattere nella battaglia contro la Dimensione Incubo. Pre-registrandovi, potrete ricevere ricompense esclusive che renderanno il vostro viaggio ancora più emozionante. La battaglia inizia ora!

NetEase Games ha pubblicato un nuovo trailer di MARVEL Mystic Mayhem, celebrando l'apertura delle pre-registrazioni sia per Android che per iOS. I giocatori desiderosi di iniziare a collezionare iconici supereroi e supercriminali dell'universo Marvel nella battaglia contro la Dimensione Incubo possono ora pre-registrarsi su entrambe le piattaforme per assicurarsi ricompense esclusive, tra cui valuta di gioco, oggetti collezionabili rari, la supereroina Psylocke e Chiavi Ombra. Il trailer di gioco appena pubblicato di MARVEL Mystic Mayhem offre ai fan un primo sguardo completo alle meccaniche di gioco principali del gioco di ruolo tattico a squadre, mostrando la profondità strategica e il sistema di combattimento visivamente sbalorditivo che attende i giocatori.

