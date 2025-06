Martinez chiama il miglior terzino sinistro di Nuno Mendes che abbia mai visto in Ballon d’Or

Roberto Martinez ha recentemente elogiato Nuno Mendes, definendolo il miglior terzino sinistro che abbia mai visto, sottolineando il suo ruolo decisivo nello storico triplete del Paris Saint-Germain e nella corsa al Ballon d’Or. Con soli 22 anni, Mendes si è affermato come una stella imprescindibile, capace di unire talento e leadership in campo. La sua evoluzione promette di rivoluzionare il futuro del calcio europeo, lasciando tutti a bocca aperta.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Roberto Martinez ha definito Nuno Mendes il “miglior terzino sinistro che abbia mai visto” e ha sostenuto la stella del Portogallo per il Ballon D’Or Award dopo un’incredibile stagione. Mendes ha svolto un ruolo cruciale nello storico triplo di Paris Saint-Germain, che includeva il loro primo titolo di Champions League. Il 22enne ha anche segnato un goal in tempo normale insieme a un rigore nella sparatoria mentre il Portogallo ha battuto la Spagna per vincere la loro Second Nations League. Martinez ha salutato le esibizioni del difensore in questa stagione, definendolo un livello sopra il resto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com