martin scorsese al taormina film fest racconta le sue origini siciliane

Martin Scorsese, il maestro del cinema internazionale, torna in Sicilia per celebrare le sue radici e condividere l’emozione di un premio alla carriera al Taormina Film Festival. A 82 anni, il regista Premio Oscar riflette sull’importanza della religione e delle tradizioni familiari che hanno plasmato il suo percorso artistico. La sua visita segna un momento speciale: l’inizio di un nuovo progetto documentaristico ispirato dalla recente scoperta storica nelle acque siciliane, un racconto che promette di emozionare.

Le radici e la religione sono molto presenti nei pensieri di Martin Scorsese, in quanto il regista premio Oscar è stato onorato con un premio alla carriera dal Taormina Film Festival in Sicilia, dove ha le sue radici familiari. Scorsese, 82 anni, è tornato in Sicilia dopo il suo ultimo viaggio nell'isola italiana nell'ottobre 2024 per iniziare a girare un documentario che trae spunto dalla recente scoperta nelle acque siciliane del relitto di una grande nave affondata chiamata Marausa 2, risalente al III secolo d.C. In quell'occasione, ha visitato la città di Polizzi Generosa, casa dei suoi nonni paterni, Teresa e Francesco, prima che emigrassero a New York all'inizio del secolo scorso.