Martin Baturina al Como | il colpo di mercato più costoso della storia del club

Il primo colpo di mercato del Como è Martin Baturina, centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria. Molte squadre europee erano su di lui, ma i lariani l'hanno spuntata con continui rilanci che sono partite dai 12 milioni, per arrivare ai 25, bonus compresi, che fanno di Baturina il giocatore più costoso della storia del Como. Non solo cifre monetarie importanti per il giovane croato del 2003, ma anche rendimento di altissimo livello in campo, per un giovane come lui. Finalista dell'European Golden Boy 2023, 24 presenze nelle coppe Europee nelle ultime due stagioni, con reti al Milan e al Monaco e 12 con la nazionale Croata con un rete, ne fanno già un giocatore di esperienza internazionale.