marta fascina oggi cosa fa e dove vive

Marta Fascina, nota per il suo ruolo di spalla di Silvio Berlusconi, ha scelto di mantenere un profilo riservato dopo la scomparsa del Cavaliere. La sua vita oggi si dipana lontano dai riflettori, tra ricordi e nuovi progetti. Ma cosa fa realmente e dove vive ora questa figura simbolo di un'epoca politica? Scopriamo insieme il suo percorso e come affronta il presente, tra passato glorioso e un futuro tutto da scrivere.

Chissà cosa succede alle mogli di quando, per forze maggiori, smettono di esserlo. Quando diventano ex o, in questo caso, vedove. Chissà che vita conduce, come trascorre le sue giornate Marta Fascina, dopo aver dedicato lunghi anni ad essere la spalla, il supporto e il sollievo di Silvio Berlusconi. Da quando il Cavaliere è venuto a mancare, Fascina conduce una vita ritirata, ma non rinuncia alle posizioni guadagnate negli anni in cui era la moglie (simbolica) di Berlusconi. Marta Fascina continua a lavorare in politica. Se Marta Fascina è entrata per la prima volta in contatto con Silvio Berlusconi è per via della stima politica che nutriva nei suoi confronti.