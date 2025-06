Márquez sfottò a Dall’Igna per il ko dell’Inter in Champions League | VIDEO

Nel mondo dello sport, anche tra campioni di discipline diverse, il buonumore e l’ironia trovano sempre spazio. Marc Márquez, stella della MotoGP, ha deciso di prendersi gioco di Luigi Dall'Igna, tifoso nerazzurro, in occasione di un meeting di squadra. Con una heat map della finale di Champions League tra PSG e Inter, ha scherzosamente ricordato il risultato 5-0 per i francesi. Il video mostra come lo spirito sportivo possa unire e divertire anche tra avversari.

