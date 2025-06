Mario Adinolfi all'Isola si fa rasare a zero per una fetta di carne Giuseppe Cruciani | Ti sei fatto ricattare

Nell’ultima puntata dell’Isola, il coraggio di Mario Adinolfi ha lasciato tutti senza parole: per una fetta di carne, si è fatto rasare a zero. Giuseppe Cruciani, presente in studio, non ha esitato a commentare: “L’avete ricattato”. Un gesto estremo che ha acceso il dibattito tra i concorrenti e il pubblico, dimostrando ancora una volta quanto la fame possa mettere alla prova anche i limiti più saldi. Continua a leggere…

Giuseppe Cruciani è stato ospite dell'Isola ieri sera per sostenere il suo amico e collega Mario Adinolfi. Quando il naufrago ha accettato di farsi rasare barba e capelli per mangiare un pezzo di carne, il giornalista si è così rivolto a Veronica Gentili: "L'avete ricattato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Isola dei famosi, Mario Adinolfi e Mirko Frezza si rasano i capelli per una bistecca