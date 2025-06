Marina Berlusconi | Riforma della giustizia una priorità nel nome di mio padre

Marina Berlusconi sottolinea con fermezza l’importanza della riforma della giustizia, un obiettivo imprescindibile per il futuro del nostro Paese. In un contesto in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, lei evidenzia come questa non possa essere l’unico passo, ma solo il punto di partenza verso un sistema più equo ed efficiente. La responsabilità civile dei magistrati rappresenta quel principio che potrà davvero cambiare le regole del gioco e rafforzare la nostra civiltà giuridica.

" La riforma della giustizia è e deve restare una priorità. Perché un paese in cui la giustizia non funziona è un paese destinato a fallire. Certo, non mi illudo che basti una riforma per restituire questo paese alla piena civiltà giuridica, ma penso che rappresenterebbe decisamente un importante passo in avanti. E poi servirebbe anche altro. Andrebbe introdotta una vera e propria responsabilità civile dei magistrati, in nome di un principio sacrosanto che dovrebbe valere anche per loro: è giusto che chi sbaglia risponda dei propri errori". Lo dice, in un'intervista concessa al Giornale, Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Marina Berlusconi: "Riforma della giustizia una priorità, nel nome di mio padre"

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia - priorità - nome

Riforma della giustizia, Delmastro “Noi siamo dalla parte di Falcone” - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove difende la riforma della giustizia, sottolineando l’eredità di Giovanni Falcone.

Il referendum dell’8 e 9 giugno non affronta le vere priorità del Paese. È un’operazione politica costruita a tavolino. Un esempio lampante è il quesito sulla cittadinanza. L’Italia è già il Paese europeo che ogni anno ne concede di più, e oggi non ci sono né le c Vai su Facebook

Marina Berlusconi: Riforma della giustizia una priorità, nel nome di mio padre; Marina Berlusconi: La riforma della Giustizia è una priorità, i magistrati che sbagliano devono pagare; Marina Berlusconi: I due anni senza papà. La riforma della giustizia resti una priorità.