marina berlusconi ricorda il padre a due anni dalla morte

Marina Berlusconi ricorda con dolcezza e commozione il padre Silvio a due anni dalla sua scomparsa, rivivendo momenti intensi e ricordi indelebili. A Il Giornale, la figlia testimonia l’ultima presenza accanto a lui nel sanatorio milanese, svelando come il suo desiderio più grande fosse sempre stato quello di lasciare un’impronta di amore e determinazione nel cuore di chi lo ha conosciuto. E poi: «Il primo desiderio di mio padre è sempre stato quello di ...»

Ne ha parlato a Il Giornale. Era il 12 giugno 2023 quando Silvio Berlusconi moriva al San Raffaele di Milano. Oggi, su Il Giornale, Marina Berlusconi ha ricordato il padre con le sue parole. «Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare. Nemmeno lo voglio». E poi: «Il primo desiderio di mio padre è sempre stato quello di sentirsi amato, di sentirsi apprezzato. Non capiva quelli che ambiscono in tutti i modi a “farsi temere”: era quanto di più lontano dal suo modo di essere». Marina definisce «potente, soprattutto guardando a ciò che accade nel mondo». 🔗 Leggi su 361magazine.com