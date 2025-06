Marina Berlusconi | Due anni senza papà per lui la guerra era la follia delle follie

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il ricordo del suo incredibile percorso politico e umano continua a risplendere nei cuori degli italiani. Marina Berlusconi, con parole colme di affetto e riflessione, rivela dettagli emozionanti sulla figura paterna, tra ricordi indelebili e preziosi scritti inediti. In un colloquio toccante con Alessandro Sallusti, la primogenita ci apre una finestra intima sui momenti più intensi di un uomo che ha segnato la storia del nostro Paese.

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Tra le celebrazioni ufficiali, i ricordi nelle aule parlamentari e le riflessioni social sull’ex premier spicca quello della figlia Marina. La primogenita in un lungo colloquio con Alessandro Sallusti rilegge le ultime parole scritte dal padre in ospedale due giorni prima di morire. È stata lei a volere fortemente la pubblicazione di quel manoscritto di cui custodisce gelosamente l’originale. Marina Berlusconi rilegge il manoscritto del padre. “Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano “, raccontò nella prefazione del libro di Paolo Del Debbio che un anno fa ne ha svelato l’esistenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it