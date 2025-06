Marigliano incidente in piazza Municipio | bambina in bicicletta investe donna

Un pomeriggio di normale routine si è trasformato in un momento di apprensione a Marigliano, quando una bambina in bicicletta ha accidentalmente investito una donna in Piazza Municipio. L’incidente, avvenuto intorno alle 19:30, ha scosso la comunità locale e richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza nelle aree pubbliche. Ecco cosa è successo e quali sono le prime ricostruzioni sulle dinamiche dell’incidente.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto a Marigliano in Piazza Municipio, dove è stata accidentalmente investita da una bambina in bicicletta. L'episodio si è verificato intorno alle 19:30. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal nucleo

Marigliano, signora investita da una bambina in biciletta in piazza Municipio; Marigliano, pedone centrato da una bimba in bici; Marigliano, domani la corsa per il santo: in gara mille atleti.

L'incidente avvenuto a Marigliano l'11 giugno 2025 ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree pedonali.