Margot Sikabonyi Maria di Un medico in famiglia è incinta per la terza volta | VIDEO

L’affascinante attrice Margot Sikabonyi, famosa per il ruolo di Maria in "Un Medico in Famiglia", sorprende ancora una volta i suoi fan con una splendida notizia: è incinta per la terza volta. Il suo emozionante video ha fatto il giro del web, lasciando tutti a bocca aperta. Un dolce annuncio che conferma come la vita possa riservare sorprese meravigliose, e noi non vediamo l’ora di scoprire di più su questa nuova avventura.

L'attrice Margot Sikabonyi è incinta, la famosa Maria di Un Medico in Famiglia ha rivelato di aspettare il terzo figlio: il video ha lasciato tutti a bocca aperta

“Io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa” Ha interpretato per 9 stagioni il ruolo di Maria in Un medico in famiglia, cosa fa oggi Margot Sikabonyi Vai su Facebook

Margot Sikabonyi incinta per la terza volta: l'annuncio in un video; Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta; Margot Sikabonyi: «Maria? Da 'Un medico in famiglia' sono fuggita 4 volte. Sul set mi innamorai di Pietro Sermonti, 6 anni tormentati. Poi l'inferno».

