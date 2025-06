Margot Sikabonyi incinta per la terza volta | l' annuncio in un video

Margot Sikabonyi, amata dal pubblico per il suo ruolo in "Un medico in famiglia", fa nuovamente emozionare i suoi fan annunciando con allegria e spontaneità la sua terza gravidanza in un video social. Con un gesto dolce, ha mostrato la sua pancia in crescita, condividendo un momento di gioia autentica. Per lei si tratta del coronamento di un percorso speciale, un nuovo capitolo ricco di emozioni e amore da vivere insieme.

