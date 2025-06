Margot Sikabonyi incinta l'attrice di Un Medico in Famiglia mamma per la terza volta | La vita è sensazionale

Una dolce novità sta per arricchire la vita di Margot Sikabonyi, amata attrice di Un Medico in Famiglia. La star sarà mamma per la terza volta, portando nel mondo un nuovo tesoro che renderà ancora più speciale il suo percorso familiare. La sua serenità e gioia traspaiono già in questa importante fase. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante attesa.

Margot Sikabonyi è incinta. L'attrice, nota in passato per il suo ruolo in un Medico in Famiglia, diventerà presto mamma per la terza volta dopo Bruno James e Leonardo, nati rispettivamente nel 2015 e 2017. L'identità del padre del terzogenito non è nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta Da msn.com: L'attrice lo ha annunciato con un video social totalmente inaspettato con il quale ha stupito tutti i follower.