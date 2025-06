Marelli ricorre al Chapter 11 Esce Kkr entrano le banche

Il settore automotive attraversa una fase di profonda trasformazione, e Marelli si distingue ancora una volta come protagonista di un'importante operazione strategica. Con l'apertura del Chapter 11, il gruppo ha avviato una ristrutturazione complessa che vede le banche e i fondi finanziatori assumere il controllo attraverso la trasformazione del debito in capitale, segnando un nuovo capitolo per l'azienda. Scopriamo insieme le implicazioni di questa manovra e cosa significa per il futuro del settore.

Marelli ristruttura il debito e Kkr esce dalla società che aveva acquisito nel 2019 da Fca. La procedura Chapter 11 è stata aperta e al termine della ristrutturazione le banche e i fondi finanziatori, trasformando i 4,2 miliardi di debito in capitale e versando 1,1 miliardi di altra liquidità , diventeranno i nuovi azionisti del gruppo automotive. Tra i principali creditori figurano Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, MBK Partners e Fortress Investment. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario al Mimit con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, intanto hanno incontrato i vertici italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marelli ricorre al Chapter 11. Esce Kkr, entrano le banche

